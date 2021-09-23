Врач рассказала, при каких болезнях нельзя пить чай и кофе

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Врач рассказала, при каких болезнях нельзя пить чай и кофеИ в чем польза этих напитков
Издание «Москва 24» пообщалось с врачом-диетологои Мариной Степанян на тему вреда и пользы чая и кофе. В рамках беседы специалист сообщила, при каких болезнях эти напитки противопоказаны.
Диетолог напомнила, что оба напитка имеют в составе кофеин, за счет чего они оказывают эффект повышения концентрации, работоспособности и физической активности.
Она также привела результаты научных работ, в которых доказывается положительное влияние кофеина на риск развития комплекса нарушения обмена веществ. Помимо прочего кофе способствует уменьшению вероятности старческого слабоумия.
В то же время, не всем людям можно пить кофе и чай. “При ряде заболеваний, таких как гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс и других, необходимо воздержаться от употребления кофе и крепкого черного чая”, — предупредила Степанян.
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