Врач рассказала, при каких болезнях нельзя пить чай и кофе

Диетолог напомнила, что оба напитка имеют в составе кофеин, за счет чего они оказывают эффект повышения концентрации, работоспособности и физической активности.

Она также привела результаты научных работ, в которых доказывается положительное влияние кофеина на риск развития комплекса нарушения обмена веществ. Помимо прочего кофе способствует уменьшению вероятности старческого слабоумия.

В то же время, не всем людям можно пить кофе и чай. “При ряде заболеваний, таких как гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс и других, необходимо воздержаться от употребления кофе и крепкого черного чая”, — предупредила Степанян.

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