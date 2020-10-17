Врач рассказала, при каких болезнях опасно употреблять кукурузу

Так, специалист посоветовала не употреблять кукурузу людям, имеющим хронические болезни желудочно-кишечного тракта в период обострения. Кроме того, стоит ограничить прием продукта и при вздутии живота.

В рамках беседы специалист поделилась и полезными свойствами кукурузы. По словам врача, она содержит в себе витамины различных групп, в числе которых D, E, K, A. Кроме того, она богата антиоксидантами, магнием, калием, медью, железом и фосфором. А за счет того, что продукт является низкокалорийным, его могут себе позволить и люди с лишним весом. Однако стоит отметить, что имеет значение вариант приготовления кукурузы. Так, худеющим людям не стоит есть ее в виде кукурузных палочек или попкорна.

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