Врач рассказала, при каких болезнях особенно полезно есть яблоки

По мнению опрошенных изданием РИА Новости специалистам, в большом количестве употреблять яблоки не рекомендуется людям с ожирением и сахарным диабетом. Остальным же данный фрукт можно употреблять в количестве от двух до четырех, что позволит противодействовать кислородному голоданию и проблемам с сердцем. Гусова напомнила, что яблоко богато железом, которое позволяет организму поддерживать необходимый уровень эритроцитов, ответственных за оснащение органов и тканей кислородом.

”Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями”, — поделилась специалист. Полезна, к слову, и яблочная кожура. Она, по словам врача, имеет противовоспалительные свойства, а также положительно сказывается на пищеварении.