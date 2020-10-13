Врач рассказала россиянам, как правильно “заедать стресс”

Бережная признала, что избавление от остроты стресса с помощью еды процесс естественный, однако делать это необходимо с учетом определенных правил. Так, многие россияне совершают ошибку, употребляя чрезмерное количество еды. Она отметила, что для того, чтобы “прийти в себя” не обязательно есть целый торт, можно ограничиться и кусочком шоколада.