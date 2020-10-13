Наука и технологии
Сегодня 12:58
Врач рассказала россиянам, как правильно “заедать стресс”
Необходимо ограничить переедание
Радио Sputnik взяло интервью у врача-диетолога Ирины Бережной. В ходе беседы специалист рассказала россиянам, как правильно “заедать стресс”.
Бережная признала, что избавление от остроты стресса с помощью еды процесс естественный, однако делать это необходимо с учетом определенных правил. Так, многие россияне совершают ошибку, употребляя чрезмерное количество еды. Она отметила, что для того, чтобы “прийти в себя” не обязательно есть целый торт, можно ограничиться и кусочком шоколада.
Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится.
Врач отметила, что “заедание” стресса любимой пищей должно восприниматься как удовольствие, а не выступать в качестве ежедневной еды. Кроме того, надо понимать, что нельзя надеяться на то, что проблемы, после употребления любимой еды, исчезнут.