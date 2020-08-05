Врач рассказала, сколько нужно спать людям с гипертонией

”Гипертония – это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и перманентного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и "бросаются" на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо”, - отметила врач.

Также Холмогорова дала ряд советов россиянам, которые столкнулись с данной болезнью. Так, при гипертонии не рекомендуется резко вставать с кровати. Также больным следует больше времени уделять сну. В частности, спать необходимо порядка 10 часов. Она напомнила, что больным гипертонией не следует надеяться на нормальное артериальное давление. Рассчитывать им, как отметила врач, стоит лишь на целевой уровень, достигнуть которого можно с помощью регулярного употребления препаратов, подобранными индивидуально.