Врач рассказала, сколько сладкого можно съесть за день

Врач отметила, что в 25 граммов укладывается порядка пяти-шести ложек сахара. При употреблении сладкого выше озвученной нормы важно помнить, что количество полученных калорий не должно выходить за рамки 10% от общей калорийности дневного рациона. В противном случае увеличивается вероятность развития диабета второго типа. Кроме того, это чревато набором веса.

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