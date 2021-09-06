Врач рассказала, сколько сладкого можно съесть за день

Врач рассказала, сколько сладкого можно съесть за деньДо 50 граммов сахара
Информацией об этом она поделилась с изданием РИА Новости.
25-50 граммов — дневная норма сахара для взрослого человека. Такова рекомендация ВОЗ. Цифра включает не только сахар-песок, который мы кладем в чай, но и любые десерты, и продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, консервированные овощи, мюсли, готовые завтраки, обезжиренные молочные продукты.
Врач отметила, что в 25 граммов укладывается порядка пяти-шести ложек сахара. При употреблении сладкого выше озвученной нормы важно помнить, что количество полученных калорий не должно выходить за рамки 10% от общей калорийности дневного рациона. В противном случае увеличивается вероятность развития диабета второго типа. Кроме того, это чревато набором веса.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.