Врач рассказала, стоит ли детям сидеть на диете

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Врач рассказала, стоит ли детям сидеть на диетеЭто все индивидуально
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала россиянам, можно ли начать придерживаться диеты в детском возрасте.
По словам специалиста, детская диета — вопрос индивидуальный и рассматриваться должен с учетом особенностей организма и возраста. Кроме того, перед тем, как начать питаться в соответствии с диетой, ребенок должен пройти ряд обследований и сдать нужные анализы, которые позволят установить причину лишнего веса или ожирения.
“Если у ребенка катастрофически высокий вес, а специалист после обследования назначает специализированную диету, то нужно ее придерживаться. По крайней мере, необходимо убрать из рациона полуфабрикаты, фастфуд, сладкую газировку, кондитерские изделия”, — поделилась Писарева.
Помимо прочего врач отметила, что на 80% рацион должен состоять из правильной еды, тогда как вредной приемлемо отдать 10-15%.