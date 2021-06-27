Врач рассказала, стоит ли детям сидеть на диете

По словам специалиста, детская диета — вопрос индивидуальный и рассматриваться должен с учетом особенностей организма и возраста. Кроме того, перед тем, как начать питаться в соответствии с диетой, ребенок должен пройти ряд обследований и сдать нужные анализы, которые позволят установить причину лишнего веса или ожирения.

“Если у ребенка катастрофически высокий вес, а специалист после обследования назначает специализированную диету, то нужно ее придерживаться. По крайней мере, необходимо убрать из рациона полуфабрикаты, фастфуд, сладкую газировку, кондитерские изделия”, — поделилась Писарева.

Помимо прочего врач отметила, что на 80% рацион должен состоять из правильной еды, тогда как вредной приемлемо отдать 10-15%.