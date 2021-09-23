Врач рассказала, стоит ли сбивать температуру при COVID-19

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Так, по словам специалиста, если у больного COVID-19 в легкой форме наблюдается температура тела до 38 градусов, и переносит он ее при этом нормально, то сбивать ее не стоит. В то же время, при повышении температуры выше 38 градусов — имеет смысл воспользоваться жаропонижающий препаратом.

Гук также отметила, что если при повышенной температуре у человека еще и начинает болеть голова, нужно использовать симптоматические лекарства. Причем врач отметила, что вместо парацетамола стоит пить ибупрофен. Противовоспалительным эффектом обладают также мефенаминовая кислота, витамин С и кверцетин.

Употреблять лекарственные препараты врач порекомендовала с первых дней болезни, проверяя при этом сатурацию. Нормальным показателем последней считается значение ниже 92%. При отклонении от нормы стоит вызывать скорую помощь.