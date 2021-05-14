Врач рассказала, существует ли безопасная доза вредной еды

В то же время, у людей, страдающих болезнями, вредная пища даже в малых количествах может спровоцировать обострение. Русакова также сообщила, что безопасной дозы вредной еды не существует. Помимо прочего врач призвала россиян не злоупотреблять вредной едой на постоянной основе.

Специалист перечислила продукты, которые могут ошибочно считаться полезными. В частности, к ним она отнесла мюсли. Дело в том, что в их составе могут быть цукаты и сахарные сиропы, в связи с чем данный продукт очень калориен. Также в этот список можно отнести йогурты со сладкими фруктовыми наполнителями.