Наука и технологии
Сегодня в 08:20
Врач рассказала, существует ли безопасная доза вредной еды
А также назвала продукты, которые ошибочно считаются полезными
Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, существует ли безопасная доза вредной еды. По словам специалиста, употребление не самой полезной еды в небольших количества — не сильно вредит организму здорового человека.
В то же время, у людей, страдающих болезнями, вредная пища даже в малых количествах может спровоцировать обострение. Русакова также сообщила, что безопасной дозы вредной еды не существует. Помимо прочего врач призвала россиян не злоупотреблять вредной едой на постоянной основе.
Специалист перечислила продукты, которые могут ошибочно считаться полезными. В частности, к ним она отнесла мюсли. Дело в том, что в их составе могут быть цукаты и сахарные сиропы, в связи с чем данный продукт очень калориен. Также в этот список можно отнести йогурты со сладкими фруктовыми наполнителями.