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Врач рассказала, существуют ли мешающие похудеть болезни
Как выяснилось, снизить вес есть возможность почти всегда
Причинами неудачных попыток похудеть часто называют последствиям определенных болезней, в числе которых гипотиреоз или инсулинорезистентность. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, действительно ли из-за болезней некоторые люди не могут сбросить лишний вес.
“Не существует заболеваний, которые бы препятствовали похудению. Эндокринные и генетические патологии, из-за которых не получается убрать вес, встречаются крайне редко. Это всего около 5% от общего числа людей с лишним весом”, — опровергла распространенный миф врач.
Врач-диетолог Светлана Титова подтвердила слова коллеги, добавив, что даже в таких редких случаях ситуация не безнадежна — почти всегда есть возможность снизить вес, однако может понадобиться другая стратегия. Титова также отметила, что ключевой ошибкой при похудении является неправильный подход и настрой.