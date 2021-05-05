Врач рассказала, существуют ли мешающие похудеть болезни

“Не существует заболеваний, которые бы препятствовали похудению. Эндокринные и генетические патологии, из-за которых не получается убрать вес, встречаются крайне редко. Это всего около 5% от общего числа людей с лишним весом”, — опровергла распространенный миф врач.

Врач-диетолог Светлана Титова подтвердила слова коллеги, добавив, что даже в таких редких случаях ситуация не безнадежна — почти всегда есть возможность снизить вес, однако может понадобиться другая стратегия. Титова также отметила, что ключевой ошибкой при похудении является неправильный подход и настрой.