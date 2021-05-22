Врач рассказала, в чем опасность несезонных арбузов

По ее словам, лучше отказаться от употребления несезонных арбузов, поскольку привозят их из стран, в которым может наблюдаться неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

“Я бы сейчас с арбузами, которые на прилавках находятся, не стала экспериментировать, потому что их привозят не с нашего юга, они не такие вкусные. Они могут к нам приехать из Египта, Израиля, Южной Америки. И мы не знаем эпидемическую обстановку в этих странах.”, — поделилась Белоусова.

Она напомнила, что сезон арбузов начинается в конце июля или начале августа, но лучше всего начать их есть и вовсе в сентябре. В то же время, врач отметила, что ничего страшного в том, чтобы поесть арбуз сейчас в небольшом количестве нет, однако в этом случае лучше держать при себе абсорбент в виде белого или черного угля.