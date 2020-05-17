Врач рассказала, в чем заключается опасность шашлыков

Так, Смирнова отметила, что в процессе жарки мяса может выделяться такое опасное вещество, как бензапирен. Вырабатывается он непосредственно после того, как жир с мяса падает на угли, что впоследствии приводит к поднятию дыма с последующим осаждением на поверхности шашлыка.

Врач рассказала, что уменьшить объем выделяемых канцерогенов можно путем использования определенных маринадов. ”Это маринады на основе вина, пива и даже с чаем”, – поделилась врач-онколог. Стоит отметить, что стоит с осторожностью употреблять шашлыки, приготовленные из свинины и баранины, поскольку именно их организм воспринимает тяжелее всего.