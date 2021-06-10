Врач рассказала, в какое время лучше всего пить кофе

Об этом диетолог рассказала в рамках интервью радио Sputnik. Так, по словам специалиста, лучше всего ограничить употребление этого напитка непосредственно перед едой и сразу после. Она отметила, что пить кофе с утра является плохой привычкой, поскольку он ограничивает усвоение поступаемых вместе с едой полезных веществ.

“Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы – основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья”, – поделилась Королева.

Лучше всего этот напиток употреблять в промежутках между основными приемами пищи. Это позволит сохранить пользу самого напитка, а также не навредить минеральному балансу в организме.