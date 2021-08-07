Врач рассказала, в какое время нужно засыпать для сжигания жира

Специалист отметила, что для похудения необходимо в первую очередь сбалансировать рацион питания и обеспечить отрицательный баланс. Это означает, что тратить энергии необходимо больше, чем съедать. Если не взять во внимание эти правила, то время, в которое человек ложится спать, не будет играть особой роли, поскольку организм сфокусируется на запасе энергии.

Помимо прочего врач сообщила, как на похудение влияет гормон роста — соматотропин.

“Он влияет на уменьшение объема жировой ткани. Гормон роста соматотропин синтезируется определенными циклами. Нам нужно засыпать до одиннадцати, но это связано с мелатонином, который тоже влияет и на обмен веществ, и на уменьшение объема жировой ткани. Если вы засыпаете после одиннадцати, то циркадный биоритм синтеза мелатонина нарушается, значит, человек уже не так эффективно расстается с жировой тканью”, — рассказала Тараско.