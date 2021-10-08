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Врач рассказала, в каком количестве могут пить алкоголь диабетики

И какие именно это могут быть напитки
Издание “Известия” пообщалось с врачом-эндокринологом Яной Фурлет на тему совместимости сахарного диабета и употребления спиртных напитков. В рамках беседы специалист рассказала, какие алкогольные напитки и в каком количестве могут себе позволить диабетики.
Врач рассказала, в каком количестве могут пить алкоголь диабетики

Фурлет отметила, что пить алкоголь при диабете можно в исключительных случаях, а сам напиток должен содержать минимальное количество сахара. К примеру, это могут быть сухие вина, шампанское брют, коньяк, виски и водка.

Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких как ресвератрол — мощный антиоксидант”, — сообщила врач.

В то же время, вред алкоголя сложно переоценить. По словам Фурлет, спиртное приводит к падению глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а уже на следующий день в организме начинается прогрессивное повышением сахара.

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