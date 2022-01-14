Врач рассказала, в каком случае употребление газировки будет полезным

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, бывает случай, когда такой тип напитков может положительно сказаться на состоянии человека. Правда, она отметила лишь один такой случай.

Единственный вариант, когда её газировку можно пить — при пищевом расстройстве, для лечения диареи, когда нет ничего под рукой и нужно добраться до врачей. Предварительно из напитка необходимо выпустить газы. Она имеет настолько химический состав, что все бактерии гибнут. Марият Мухина

В случае же, если человек принципиально не хочет пить газировку, то её можно заменить минеральной водой и десертным лимонадом. Но в первом случае содержание углекислого газа должно быть невысоким, а во втором – в составе не должно быть сахара и подсластителей.