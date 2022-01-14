Врач рассказала, в каком случае употребление газировки будет полезным

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Врач рассказала, в каком случае употребление газировки будет полезнымИ чем её всё же можно заменить
Очень часто можно услышать мнение, что газировка вредна для здоровья. Но, как оказалось, это не всегда так.
По словам врача-диетолога Марият Мухиной, бывает случай, когда такой тип напитков может положительно сказаться на состоянии человека. Правда, она отметила лишь один такой случай.
Единственный вариант, когда её газировку можно пить — при пищевом расстройстве, для лечения диареи, когда нет ничего под рукой и нужно добраться до врачей. Предварительно из напитка необходимо выпустить газы. Она имеет настолько химический состав, что все бактерии гибнут. Марият Мухина
В случае же, если человек принципиально не хочет пить газировку, то её можно заменить минеральной водой и десертным лимонадом. Но в первом случае содержание углекислого газа должно быть невысоким, а во втором – в составе не должно быть сахара и подсластителей.
Источник: Слово и Дело