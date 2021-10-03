Врач рассказала, в каком случае употребление кофе опасно даже для здорового человека

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Врач рассказала, в каком случае употребление кофе опасно даже для здорового человекаИ при каких болезнях стоит ограничить его количество
Кофе достаточно популярный продукт, который периодически пытаются демонизировать. Но, как выяснилось, порой он и вправду может быть опасен. Даже для здорового человека.
По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, речь идёт об употреблении кофе натощак. В таком случае напиток может нарушить переваривания пищи и, как закономерный итог, вызвать болевые ощущения, сообщает телеканал 360.
При этом специалист отметила, что кофе стоит ограничить в случае, если у вас есть нарушения сердечного ритма, а также различные типы аритмии.
Её коллега, Елена Соломатина, рассказала о безвредном количестве кофе в день. Оказалось, что таковыми могут считаться до четырёх чашек кофе. При этом она предупредила, что злоупотреблять напитком не стоит тем, у кого повышенное артериальное давление или есть заболевания со стороны нервной системы.