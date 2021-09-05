Врач рассказала, во сколько раз поверхность смартфона грязнее унитаза

И вот, российский врач-инфекционист Наталья Очинская решила рассказать, насколько грязные наши телефоны. Как пишет Прайм, ссылаясь на слова специалиста, в некоторых случаях их количество превышает число микробов на ободке унитаза в 18 раз.

Соответствующие итоги продемонстрировало, например, исследование учёных из Университета Суррея от 2015 года. Тогда специалисты взяли смывы со смартфонов 30 добровольцев и сравнили с соответствующими показателям ободков унитаза.

Тогда-то и выяснилось, что телефоны служат рассадником опасных бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и т.д.

В связи со всем этим Очинская напомнила россиянам о необходимости очищать поверхность смартфона как минимум один раз в день. Для этого достаточно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук или этиловый спирт, разведенный водой.