Врач рассказала, возможно ли похудеть на имбире без усилий

Так, по словам специалиста, в имбире содержатся многочисленные полезные вещества, такие как витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и т.д. Пятый канал пишет, что все они напрямую способствуют ускорению обмена веществ.

Но при этом Филиппова всё же уточнила, что даже несмотря на это, имбирь не может помочь в избавлении от лишнего веса без усилий.Врач развеяла миф о том, что лишний вес уйдет без усилий.

Также эксперт добавила, что лишние килограммы уйдут лишь тогда, когда человек полностью перестроить образ жизни. Если, например, ваша жизнь связана с многочасовым сидением в офисе, то в свободное время можно заняться плаванием в бассейне, а также отказаться от фастфуда.