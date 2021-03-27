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Врач разрушил главный миф о причинах «весеннего обострения»
Они наступают не весной, а зимой
Радио Sputnik взяло интервью у врача-психотерапевта Александра Федоровича, в рамках которого был разрушен главный миф о причинах “весеннего обострения”.
Так, согласно опубликованным данным, весенние обострения психических состояний вызваны не весной, как считают многие, а зимой. Связано это с некомфортными погодными условиями и коротким световым днем.
”Что касается "весенних обострений", я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы”, — рассказал Федорович, отметив при этом, что весной в организме происходит изменение гормонального фона, что, в свою очередь, потенциально может сказаться на человеке. Однако это нельзя считать причиной массовых явлений.