Врач разрушила миф о заряде энергией от кофе

По словам специаилиста, на деле механизм взбадривания работает немного иначе. Кофе не даёт никакой дополнительной энергии — он лишь «берёт её взаймы». Связано это с тем, что кофеин, как и любой другой стимулятор, расходует ресурсы организма.

Из этого, в свою очередь, следует, что людям, желающим именно что получить здоровый заряд энергии, стоит обратить своё внимание не на напиток, а на перекус.

Напомним, что ранее диетолог из США Лорен Манакер перечислила продукты, которые помогут сохранить бодрость без кофе. К ним она отнесла в том числе постную говядину и киви.