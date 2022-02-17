Врач разрушила миф о заряде энергией от кофе

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Врач разрушила миф о заряде энергией от кофеИ посоветовала замену напитку
Врач-диетолог из Индии Пуджа Махиджа рассказала, что многие ошибочно полагают, что кофе даёт человеку дополнительную энергию.
По словам специаилиста, на деле механизм взбадривания работает немного иначе. Кофе не даёт никакой дополнительной энергии — он лишь «берёт её взаймы». Связано это с тем, что кофеин, как и любой другой стимулятор, расходует ресурсы организма.
Из этого, в свою очередь, следует, что людям, желающим именно что получить здоровый заряд энергии, стоит обратить своё внимание не на напиток, а на перекус.
Напомним, что ранее диетолог из США Лорен Манакер перечислила продукты, которые помогут сохранить бодрость без кофе. К ним она отнесла в том числе постную говядину и киви.
Источник: Lenta.ru