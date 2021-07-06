Врач развеял миф о вреде сахарозаменителей

По словам специалиста, это всё мифы. Их появление связано с тем, что каждый новый способ заменить сахар «ужасно нервирует огромное количество людей», которые занимаются его производством и продажей, сообщает Lenta.ru. Разумеется, у такой реакции есть причина — сахарозаменители уменьшают их доходы.

В итоге крупные производители сахара специально финансируют исследования, которые нацелены исключительно на обнаружение негативного влияния подсластителей на здоровье.

Комаровский также отметил, что порой заменители сахара могут быть полезны. Например, при похудении.