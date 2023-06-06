Врач развеял самый популярный миф об анестезии

Анализируя вопрос о повреждающем влиянии общей анестезии на мозг, профессор Борис Аксельрод, специалист в области анестезиологии и реанимации, утверждает, что современная концепция анестезии не предполагает полного выключения мозга. Вместо этого, во время общей анестезии, мозг находится в состоянии глубокого сна, а пациент не помнит процесса операции. Целью анестезиологов является предоставление пациенту минимально необходимого уровня анестезии, чтобы сохранить некоторые функции мозга, например, регулирование кровоснабжения и контроль других веществ, доставляемых с кровью.

Хотя возможно достичь полного отключения мозга при наркозе, эксперт отмечает, что это не является целью. Исследования показывают, что избыточная глубина анестезии может негативно сказываться на когнитивных функциях. Поэтому врачи стремятся найти оптимальное сочетание анестезии, чтобы сосудодвигательный центр работал нормально, и гемодинамика не нарушалась во время операции.

В итоге, современная концепция анестезии нацелена на достижение баланса, где мозг находится в состоянии глубокого сна, сохраняя одновременно определённые функции. Это позволяет уменьшить потенциальные риски и сохранить нормальное функционирование организма пациента во время операции.