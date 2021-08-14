Врач развеяла миф о «вредных» продуктах

Маслова отметила, что если рацион человека сбалансирован, он может не отказывать себе в кофе, сале и даже мороженом, поскольку в первую очередь важен не определенный продукт, а все питание в целом.

Так, кофе может выступать в качестве источника антиоксидантов, в то время как масло и сало богаты жирорастворимыми витаминами, поэтому навредить организму употреблением ограниченного количества данных продуктов — не получится.

Что касается мороженого, оно может быть полезным из-за наличия кальция и фосфора в составе.

“Вместе с тем, не стоит забывать, что даже от самого полезного продукта в избытке можно получить побочные и негативные эффекты. Будьте умеренны, активны, питайтесь сбалансированно, без крайностей — и всё будет хорошо”, — заключили врачи.