Врач развеяла мифы о сверхпользе некоторых продуктов при похудении

По словам врача-диетолога Татьяны Дик, это заблуждение. И опровержением именно этого мифа она занялась в рамках беседы с РИА Новости.

Специалист отметила, что ананасы, ягоды годжи и имбирь не способны помочь при избавлении от лишнего веса. В них полезных веществ не больше, чем в том же шиповнике. Более того, такой же набор витаминов можно получить из гречки или зелени.

Врач отметила, что ананас принято считать жиросжигающим из-за бромелаина. Это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок. Но при этом он не имеет никакого отношения к сжиганию жиров в организме. То же можно сказать и про имбирь.