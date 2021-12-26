Врач развеяла мифы о сверхпользе некоторых продуктов при похудении

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Врач развеяла мифы о сверхпользе некоторых продуктов при похуденииВозможно, это убережёт кого-то от лишних трат на дорогостоящее питание
Как-то так повелось, что ананасы, ягоды, имбирь и т.д. принято считать более полезными продуктами при похудении, чем остальные.
По словам врача-диетолога Татьяны Дик, это заблуждение. И опровержением именно этого мифа она занялась в рамках беседы с РИА Новости.
Специалист отметила, что ананасы, ягоды годжи и имбирь не способны помочь при избавлении от лишнего веса. В них полезных веществ не больше, чем в том же шиповнике. Более того, такой же набор витаминов можно получить из гречки или зелени.
Врач отметила, что ананас принято считать жиросжигающим из-за бромелаина. Это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок. Но при этом он не имеет никакого отношения к сжиганию жиров в организме. То же можно сказать и про имбирь.
Источник: РИА Новости