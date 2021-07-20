Врач развеяла пять популярных мифов о правильном питании

Так, например, при желании можно пропускать завтраки. Это, заявляет специалист, связано с недостаточным количеством данных относительно вреда от отказа от утреннего приёма пищи, пишет Lenta.ru.

Также Комиссарова отметила, что вредность углеводов на ночь — тоже спорно. Всё дело в том, что еда усваивается независимо от времени суток. Важно лишь придерживаться адекватного количества употребляемой пищи.

Бессмысленно и выпивание строго двух литров воды в сутки. Вместе с тем диетолог рассказала, что количество приёмов пищи в день напрямую никак не связано с похудением. Также она убеждена в том, что сбросить вес вполне реально и без специальных ритуалов. К ним врач отнесла «стакан воды с лимоном утром» и «приём биологически активных добавок до и после тренировок».