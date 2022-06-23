Врач-сомнолог объяснила, зачем нужны жёлтые очки для хорошего сна

По её словам, жёлтые очки блокируют негативное влияние на глаза излучения в синем спектре, подавляющего адекватную выработку мелатонина, что ведёт к проблемам со сном. Оно исходит от экранов телевизоров, мониторов, смартфонов и планшетов. Врач отметила, что избегать синего спектра нужно как минимум за полтора часа до сна.

Но если такой возможности нет, можно воспользоваться специализированными жёлтыми очками. Кроме того, что такие очки способствуют выработке мелатонина в полном объёме, ещё и снимают зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах». Специалист порекомендовала надевать такие очки за полчаса до сна.

«Оптимально, если очки будут изготовлены из качественных материалов с сертифицированным светофильтром», — посоветовала сомнолог.

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