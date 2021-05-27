Врач сообщил, о какой болезни может говорить повышенная волосатость

Об этом сообщается в материале издания ФАН. Согласно данным источника, повышенная волосатость может возникать вследствие нескольких причин. Первой можно назвать генетический фактор, тогда как вторая возникает из-за патологии.

Сообщается, что чрезмерная волосатость может быть проявлением семейной черты. Такое явление называется гипертрихозом. В то же время, причина может крыться и в гирсутизме — чрезмерном росте волос у женщин по мужскому типу. Женщины с этой особенностью могут столкнуться с волосами в большом количестве в тех местах, в которых их быть не должно. Чрезмерная волосатость в пожилом возрасте, в свою очередь, может намекать опухоли яичников и надпочечников.