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Сегодня в 15:25
Врач сообщил, о какой болезни может говорить повышенная волосатость
И из-за чего она появляется
Врач-эндокринолог сообщил, из-за чего у человека может быть повышенная волосатость и на наличие каких болезней она может намекать.
Об этом сообщается в материале издания ФАН. Согласно данным источника, повышенная волосатость может возникать вследствие нескольких причин. Первой можно назвать генетический фактор, тогда как вторая возникает из-за патологии.
Сообщается, что чрезмерная волосатость может быть проявлением семейной черты. Такое явление называется гипертрихозом. В то же время, причина может крыться и в гирсутизме — чрезмерном росте волос у женщин по мужскому типу. Женщины с этой особенностью могут столкнуться с волосами в большом количестве в тех местах, в которых их быть не должно. Чрезмерная волосатость в пожилом возрасте, в свою очередь, может намекать опухоли яичников и надпочечников.