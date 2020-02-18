Врач сообщил о вреде привычки хрустеть пальцами

Так, по словам травматолога-ортопеда Константина Тернового, регулярное щелканье пальцами, а также суставами рук и шеи, является вредной привычкой, поскольку может способствовать развитию нестабильности, что в свою очередь, приводит к разбалтыванию суставов. ”Разболтанность суставов приводит к более быстрому износу и артрозу. Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет”, – поделился Константин Терновой.

Для того, чтобы побороть негативно влияющую на суставы привычку, необходимо воспользоваться услугами массажиста. Так, специалист сможет ликвидировать мышечное напряжение, которое, к слову, и вызывает желание хрустеть суставами.