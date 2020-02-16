Врач сообщил об одинаковых болезнях рук у доярок и пользователей компьютеров

Сейчас же, по словам специалиста, с синдромом запястного канала сталкиваются не только доярки, но и активные пользователи компьютера. Обусловлено это тем, что нагрузка, которая оказывается на кисть, провоцирует уплотнение связок или сухожилий, давящее на нерв. ”Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром”, — поделился врач.

Однако Андрусов отметил, что данного заболевания можно избежать. Так, для профилактики необходимо заменить обычный коврик для мыши ортопедическим. ”Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы”, — рассказал Андрусов.