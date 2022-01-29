Врач спрогнозировал пик пятой волны коронавируса в России уже в феврале

По словам Альтштейна, пик будет достигнут в первой половине февраля. Согласно эксперту, наблюдения за странами, где развивается пандемия ковида, показывают, что пик пятой волны наступит очень быстро. Затем заболеваемость медленно пойдёт на спад.

При этом он отметил, что на срок пандемии влияет, соблюдают ли граждане эпидемиологические меры, вакцинируются или игнорируют эти требования.