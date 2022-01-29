Врач спрогнозировал пик пятой волны коронавируса в России уже в феврале

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Врач спрогнозировал пик пятой волны коронавируса в России уже в февралеВсё происходит очень быстро
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал срок пика пятой волны коронавируса.
По словам Альтштейна, пик будет достигнут в первой половине февраля. Согласно эксперту, наблюдения за странами, где развивается пандемия ковида, показывают, что пик пятой волны наступит очень быстро. Затем заболеваемость медленно пойдёт на спад.
При этом он отметил, что на срок пандемии влияет, соблюдают ли граждане эпидемиологические меры, вакцинируются или игнорируют эти требования.
Скорее всего, это будет длиться февраль-март. Дальше просто есть надежда на то, что всё перейдёт на очень маленькие цифры.
Анатолий Альтштейн
Вирусолог, доктор медицинских наук
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Источник: РЕН-ТВ