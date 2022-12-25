Врач спрогнозировал, сколько продлится эпидемия гриппа в России

По его словам, эпидемия продлится до конца января, а в феврале пойдёт на спад.

Болибок обратил внимание, что в этом году эпидемия гриппа начала развиваться в октябре — на 6 недель раньше, чем обычно. А в начале декабря заболеваемость росла на 35% каждую неделю.

При этом стандартная длительность эпидемии гриппа и подобных болезней — 2 месяца.

«В текущем сезоне эпидемия гриппа и ОРВИ продлится примерно до конца января, если не будет каких-то других нюансов», — сообщил Болибок.

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