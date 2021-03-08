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Врач сравнил смертельную опасность колбасы с сигаретами
Оказалось, что мясное изделие может быть куда вреднее табачного
В сети появился материал, в котором врач-онколог и главный специалист «СМ-Клиника» Александр Серяков сравнил колбасу и сигареты в плане смертельной опасности.
Так, по словам специалиста, 50 г сырокопченой колбасы по части канцерогенности сравнимы с выкуренной пачкой сигарет. Таким образом, периодическое и длительное употребление колбасы в пищу (а также других продуктов из красного мяса) способно увеличить риск возникновения и развития различных онкологических заболеваний. А уже они, в итоге, могут привести к смерти, пишет «Прайм».
При копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения.