Врач сравнил смертельную опасность колбасы с сигаретами

Так, по словам специалиста, 50 г сырокопченой колбасы по части канцерогенности сравнимы с выкуренной пачкой сигарет. Таким образом, периодическое и длительное употребление колбасы в пищу (а также других продуктов из красного мяса) способно увеличить риск возникновения и развития различных онкологических заболеваний. А уже они, в итоге, могут привести к смерти, пишет «Прайм».