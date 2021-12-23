Врач сравнил заразность омикрон-штамма COVID-19 и дельты

Об этом Нетесов сообщил в рамках интервью “Лента”. Так, согласно данным специалиста, один зараженный омикрон-штаммом способен заразить более шести человек, в то время как дельта-штамм является менее заразным.

“По омикрону репродуктивное число пока точно не определено. Одно ясно — оно больше шести (один больной может заразить более шести человек, — прим. «Ленты.ру»), больше, чем у варианта дельта”, — поделился информацией вирусолог.

И очевидно, что и скорость распространения данного варианта не будет отставать от дельты.

На данный момент ученые собрали недостаточно данных для того, чтобы точно предсказать динамику распространения омикрона.