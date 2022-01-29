Врач сравнила пользу батата и картошки

По словам эксперта, в картофеле при термической обработке повышается гликемический индекс — влияние на уровень глюкозы в крови. Поэтому картофель лучше употреблять в отварном виде и охлаждённым, так в организм поступит больше полезных веществ.

Картофель усваивается легче, чем батат, потому что в нём меньше клетчатки, но при этом повышает уровень инсулина в организме, который в дальнейшем перерабатывается в жир, чего не происходит при употреблении батата. И в целом картофель калорийнее батата — 192 единицы на 100 граммов продукта по сравнению с 161 у батата.

Главное отличие батата — сладкого картофеля, — который является клубнеплодным растением, в том, что можно употреблять не только его плоды, но и побеги и листья. Картофель сырым есть нельзя из-за высокого содержания солонина.

Соломатина отметила, что батат не теряет полезных свойств даже при любой термической обработке. Поэтому его можно жарить, запекать, варить, а в сыром виде — добавлять в каши и салаты.

«Батат, в отличие от нашего картофеля, можно есть и в сыром виде. В продукте очень много клетчатки, поэтому его гликемический индекс — способность повышать уровень глюкозы в крови — совсем ничтожный. Батат служит хорошим пребиотиком для нашей микрофлоры, и уже даже по этой причине лавры первенства по полезности можно предоставить ему», — подчеркнула врач.

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