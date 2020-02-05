Врач Стива Джобса назвал главную ошибку в лечении основателя Apple от рака

В качестве основного фактора, который поспособствовал прогрессированию рака у Джобса, онколог отметил отсутствие профилактики. Кроме того, создатель Apple отказался от операции в тот момент, когда она была необходима, выбрав альтернативный способ лечения. ”Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию — и рак распространился по организму. Это была ошибка”, — констатировал Агус.

В ходе интервью врач также поделился рекомендациями, которые помогут снизить вероятность развития онкологии. Так, в качестве профилактики он порекомендовал ежедневно употреблять 75 мг аспирина, что позволит уменьшить риски до 46%.