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Врач Стива Джобса назвал главную ошибку в лечении основателя Apple от рака
Отсутствие профилактики и не только
Издание Forbes опубликовало новое интервью, в рамках которого журналисты пообщались с известным врачом-онкологом Дэвидом Агусом, к которому в свое время обращался за лечением Стив Джобс. Так, врач поделился, по каким причинам ему все таки не удалось помочь основателю Apple.
В качестве основного фактора, который поспособствовал прогрессированию рака у Джобса, онколог отметил отсутствие профилактики. Кроме того, создатель Apple отказался от операции в тот момент, когда она была необходима, выбрав альтернативный способ лечения. ”Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию — и рак распространился по организму. Это была ошибка”, — констатировал Агус.
В ходе интервью врач также поделился рекомендациями, которые помогут снизить вероятность развития онкологии. Так, в качестве профилактики он порекомендовал ежедневно употреблять 75 мг аспирина, что позволит уменьшить риски до 46%.