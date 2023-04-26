Врач указал на симптомы опасного мужского заболевания, которое может привести к удалению яичка

Грин объяснил, что врачам даётся всего шесть часов на спасение яичка после перекрута. Однако многие мальчики и мужчины, сталкивающиеся с этой проблемой, не осознают серьёзность ситуации, игнорируют боль и обращаются к врачам слишком поздно.

Специалисты назвал три ключевых признака, которые могут помочь распознать эту опасную мужскую проблему: сильная боль в яичках и животе, рвота и боль, не проходящая на протяжении часа даже в состоянии покоя.

При перекруте яичка оно теряет кровоснабжение и, как следствие,«умирает». Если не оказать своевременную медицинскую помощь, яичко придётся удалить.

Врач настоятельно рекомендует не медлить и обращаться за помощью при травме яичка. «Нельзя ждать и пытаться лечиться анальгетиками, — говорит он. — Как только мужчина или мальчик попадает в больницу, его сразу же отправляют на операцию. Зачастую хирургам удаётся спасти орган».