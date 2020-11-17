Врач-вирусолог назвал самое безопасное место зимнего отдыха во время пандемии COVID-19

Несмотря на кажущуюся опасность подобного вида отдыха из-за большого количества людей вокруг, на деле во время катания, люди отлично соблюдают социальную дистанцию, передает слова эксперта “Комсомольская правда”. При этом тот факт, что люди, катающиеся на коньках, передвигаются с большой скоростью, также благоприятно влияет на безопасность этого вида отдыха.

Еще одним безопасным способом провести время зимой врач назвал лыжные прогулки — главное не собираться в местах массового скопления народа. При этом Чепурнов отдельно предостерег россиян от посещения торговых центров, так как там люди перестают думать о социальной дистанции, а это, в свою очередь, является огромным риском “подцепить” коронавирус.