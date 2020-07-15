Врач заявил, что "бессимптомные" носители коронавируса не могут заразить других людей

Также он высказал сомнение касательно того, что в мире в принципе существует бессимптомный тип заболевания новой коронавирусной инфекцией. По словам иммунолога, у людей, которых приписывают к бессимптомным носителям, просто-напросто имеется иммунитет, благодаря которому они не могут заразить других.

Помимо этого, врач выступил с критикой эпидемиологов за то, что они не верили в сезонность коронавируса, что в конечном итоге привело к тому, что сделанные ими прогнозы оказались ошибочными: ”Некоторые все еще цепляются за модели, предсказывающие вторую волну”, - заявил Штадлер.