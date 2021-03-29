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Врач заявил о начале эпидемии половой инфекции, устойчивой к антибиотикам
И дал советы по защите себя же от неё
Российский врач-уролог Евгений Греков заявил о том, что в стране началась эпидемия половой инфекции. Более того, её вызывает не простая бактерия, а устойчивая к антибиотикам Mycoplasma genitalium.
Так, прямо сейчас в Москве наблюдается «завал», передаёт слова специалиста Говорит Москва.
Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжёлыми болевыми формами и бесплодие.
При этом уролог подчёркивает, что само заражение проявляется через гонорею, а также выделение гноя из уретры и цистит.
В качестве защиты от болезни врач предложил пользоваться презервативами. Также он посоветовал обязательно обрабатывать всё антисептиками, если был оральный контакт, и проверять своих половых партнеров.