Врач заявил о начале эпидемии половой инфекции, устойчивой к антибиотикам

При этом уролог подчёркивает, что само заражение проявляется через гонорею, а также выделение гноя из уретры и цистит.

В качестве защиты от болезни врач предложил пользоваться презервативами. Также он посоветовал обязательно обрабатывать всё антисептиками, если был оральный контакт, и проверять своих половых партнеров.