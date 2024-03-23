Врачам впервые удалось пересадить человеку свиную почку без осложнений

Почку пересадили 62-летнему Ричарду Слейману, который страдал болезнями почек и на момент трансплантации у него вместо природного функционировал орган, пересаженный от донора-человека. Всю жизнь Слейман страдал высоким давлением и сахарным диабетом второго типа.

В конце концов начала отказывать и донорская почка. Когда пациент обратился в больницу, ему предложили поучаствовать в экспериментальной программе, и он согласился, так как у него была диагностирована терминальная стадия болезни почек.

Пациенту трансплантировали почку ГМ-свиньи размером с человеческую. И операцию, и послеоперационный период медики считают успешными — нет осложнений и, главное, отторжения органа. К тому же врачи говорят, что Слейман скрыто будет выписан.