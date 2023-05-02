Врачи-диетологи поспорили об опасности употребления кефира перед сном

Врачи-диетологи поспорили об опасности употребления кефира перед сномКому из них верить — не разберёшься
Диетолог Михаил Гинзбург и его коллега Зухра Павлова поспорили о том, является ли безопасной популярная привычка пить кефир на ночь.
По словам Павловой, данный напиток может повышать уровень инсулина в крови, что в свою очередь способно привести к снижению уровня глюкозы во время сна и усиленному её производству печенью.
Врач заявила, что регулярное употребление кефира перед сном может вызвать нарушение углеводного обмена и преддиабет.
В свою очередь Гинзбург не согласился с мнением коллеги и указал на отсутствие исследований, подтверждающих такую связь. Специалист отметил, что инсулиновый индекс — новый показатель, который ещё недостаточно изучен.
Кроме того, инсулин важен для усвоения аминокислот, которые образуются при переваривании белков, а в кефире их много. По его мнению, сахар в крови не будет резко снижаться из-за кефира.