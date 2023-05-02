Врачи-диетологи поспорили об опасности употребления кефира перед сном

По словам Павловой, данный напиток может повышать уровень инсулина в крови, что в свою очередь способно привести к снижению уровня глюкозы во время сна и усиленному её производству печенью.

Врач заявила, что регулярное употребление кефира перед сном может вызвать нарушение углеводного обмена и преддиабет.

В свою очередь Гинзбург не согласился с мнением коллеги и указал на отсутствие исследований, подтверждающих такую связь. Специалист отметил, что инсулиновый индекс — новый показатель, который ещё недостаточно изучен.

Кроме того, инсулин важен для усвоения аминокислот, которые образуются при переваривании белков, а в кефире их много. По его мнению, сахар в крови не будет резко снижаться из-за кефира.