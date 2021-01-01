Врачи-диетологи рассказали, что лучше всего есть 1 января

Об этом сообщается в новом материале “Федерального агентства новостей”. Диетологи отметили, что в борьбе с похмельем соленые огурцы могут и не помочь, в то время как холодец уменьшает постинтоксикационное состояние. Россиянам посоветовали начать с этого блюда прием пищи 1 января и последующие дни новогодних каникул.

Помимо прочего специалисты отметили необходимость плотно закусывать при употреблении алкогольных напитков. Врачи напомнили, что алкоголь на голодный желудок может негативно отразиться на состоянии здоровья.

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