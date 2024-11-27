Врачи начали печать на 3D-принтере кровеносные сосуды

3D-печать органов имеет огромный потенциал для медицины, предлагая решения для лечения органной недостаточности и повреждений тканей. Однако одним из основных препятствий является обеспечение этих тканей питательными веществами и кислородом через кровеносные сосуды. Без них ткани не могут полноценно функционировать, что ограничивает их использование.

Команда исследователей из Университета Твенте разработала био-чернила, в которые добавлены небольшие фрагменты ДНК, называемые аптамерами. Эти молекулы могут программироваться для высвобождения биохимических сигналов, которые контролируют рост сосудов, что позволяет создавать более эффективные и функциональные ткани.

Ранее в биопечати удалось располагать сосуды, но они часто менялись непредсказуемо, теряя свою функциональность. Новая технология позволяет не только печатать сосуды, но и контролировать их развитие и адаптацию со временем. Это открывает новые возможности для создания тканей с долгосрочной работоспособностью, максимально приближенных к настоящим органам.