Врачи намерены признать пристрастие к покупкам психическим заболеванием

Издание The Times опубликовало исследование, которое выявило, что порядка 5% населения Земли сталкиваются с компульсивным шоппингом, который подразумевает неадекватное желание перманентно совершать покупки. В рамках исследования специалисты проанализировали состояние 122 шопоголиков. Так, было выявлено, что их компульсивный шоппинг приводил к крайне негативным последствиям, среди которых финансовые трудности, депрессия, а также недопонимание в семье. Кроме того, было зафиксировано понижение уровня жизни.

Специалисты считают, что данное состояние нуждается в официальном подтверждении. Именно это позволит людям, страдающим компульсивным шопингом обратиться к психотерапевтам и гарантированно получить соответствующую помощь.