Врачи нашли дешевую альтернативу аппаратам ИВЛ

Так, работники медучреждения из Тернопольской области записали полноценную видеоинструкцию, в которой продемонстрировали, как пакет и два шланга можно использовать для создания самодельного аппарата искусственной вентиляции легких. В ролике можно увидеть, как на голову пациента надевается пакет, к которому присоединяется два шланга — они необходимы как раз для подачи и вывода кислорода.

Украинские врачи рассказали, что подобное устройство способно помочь пациентам, которые находятся в состоянии средней тяжести. Вполне вероятно, что именно подобные самодельные приспособления смогут помочь медработникам в условиях, когда им будет не хватать полноценных аппаратов ИВЛ.