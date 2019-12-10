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Врачи нашли новые способы избежать проблем с сердцем
И все завязаны на питании и в целом здоровом образе жизни
В сети появилась информация о том, что российский врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала о методах, благодаря которым люди могут предотвратить возникновение гипертонии.
По словам Уразовой, предупреждения и лечения гипертонии на разных стадиях важно следование одному несложному правилу: отказ от соленой и сладкой пищи, после чего уже пациенту следует обратиться к врачу для разработки полноценной диеты. Также в качестве способов, при помощи которых можно остаться с более здоровым сердцем, врач назвала занятие спортом и в целом правильное питание. В целом многие и так догадывались о чем-то подобном, но слова врача расставляют все точки над i.
”Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион”, — рассказала Уразова.