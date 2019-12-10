Врачи нашли новые способы избежать проблем с сердцем

По словам Уразовой, предупреждения и лечения гипертонии на разных стадиях важно следование одному несложному правилу: отказ от соленой и сладкой пищи, после чего уже пациенту следует обратиться к врачу для разработки полноценной диеты. Также в качестве способов, при помощи которых можно остаться с более здоровым сердцем, врач назвала занятие спортом и в целом правильное питание. В целом многие и так догадывались о чем-то подобном, но слова врача расставляют все точки над i.

”Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион”, — рассказала Уразова.