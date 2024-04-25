Врачи научили ИИ быстрее диагностировать редкие генетические заболевания

Опубликовано 25 апреля 2024, 17:36
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Врачи научили ИИ быстрее диагностировать редкие генетические заболеванияВ два раза чаще
Ученые из США создали искусственный интеллект (ИИ), который поможет врачам быстрее диагностировать редкие генетические заболевания. Сейчас диагностика таких болезней занимает много времени и сил. Новый инструмент под названием AIM анализирует генетические данные пациента и подсказывает врачам, какие гены могут быть ответственны за болезнь.
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В тестах AIM показал себя лучше других методов диагностики. Он смог правильно определить причину болезни в два раза чаще, чем другие инструменты. Врачи особенно надеются на то, что AIM поможет им разобраться в сложных случаях, которые не могли быть диагностированы годами. ИИ укажет на наиболее перспективные направления для исследований, что позволит врачам быстрее поставить верный диагноз.
Кроме того, AIM может помочь ученым открывать новые гены, ранее не связанные с определенными заболеваниями. Этот инструмент пока находится на стадии разработки, но ученые уверены, что он станет незаменимым помощником врачам-генетикам.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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