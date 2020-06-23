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Врачи научились диагностировать болезни сердца по языку
А все микроорганизмам на языке
Стало известно, что врачи научились диагностировать болезни сердца по языку. Так, согласно новому исследованию, определить сердечную недостаточность можно благодаря микроорганизмам на языке.
По словам автора исследования доктора Тяньхуэй Юань из больницы № 1 Университета китайской медицины Гуанчжоу, языки людей с хронической сердечной недостаточностью имеют существенный отличия от языков здоровых людей. Так, если у здоровых людей язык имеет бледно-красный цвет с наличием бледно-белого налета, то у пациентов с сердечной недостаточностью язык красного цвета с наличием желтого налета. Кроме того, в случае прогрессирования болезни внешний вид языка начинает меняться.
”Наше исследование показало, что состав, количество и доминирующие бактерии покрытия языка различаются у пациентов с сердечной недостаточностью и у здоровых людей”, - поделились авторы исследования.