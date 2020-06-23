Врачи научились диагностировать болезни сердца по языку

По словам автора исследования доктора Тяньхуэй Юань из больницы № 1 Университета китайской медицины Гуанчжоу, языки людей с хронической сердечной недостаточностью имеют существенный отличия от языков здоровых людей. Так, если у здоровых людей язык имеет бледно-красный цвет с наличием бледно-белого налета, то у пациентов с сердечной недостаточностью язык красного цвета с наличием желтого налета. Кроме того, в случае прогрессирования болезни внешний вид языка начинает меняться.

”Наше исследование показало, что состав, количество и доминирующие бактерии покрытия языка различаются у пациентов с сердечной недостаточностью и у здоровых людей”, - поделились авторы исследования.