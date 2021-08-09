Врачи научились обнаруживать опасное осложнение беременности на ранних стадиях

Как передаёт источник со ссылкой на группу исследователей, разработка — это клейкий чип с сетью наночастиц, чувствительных к трофобластам. Затем с помощью микроскопа можно определить, сколько трофобластов находится на чипе и как они расположены — группами или поодиночке. После этого подключается УЗИ — для исключения всех опасных факторов.

Отмечается, что ранее диагностировать врастание плаценты можно было только с помощью УЗИ, и лишь в течение беременности, а не в начале. Также отмечается, что чип не реагирует на весь состав крови, а только на трофобласты. Такой анализ крови, при всей простоте, обеспечивает объективный и стандартизированный подход, что позволяет сделать точным скрининг даже в первом триместре беременности. При этом он не заменяет УЗИ, а усиливает его.